Vertenza Crai, la Provincia chiede la cassa integrazione straordinaria per 23 dipendenti

Apertura immediata della richiesta di cassa integrazione straordinaria per i 23 dipendenti della Crai di via Balzella a Forlì (che dall’1 maggio cambieranno datore di lavoro), per garantire la continuità occupazionale. E anche un nuovo tavolo per l’8 maggio per discutere la situazione con i legali rappresentanti dell’azienda che ‘lascia’, Amaco Retail, e la subentrante, Mood Maison. E’ il risultato del primo incontro del tavolo di crisi di Amaco, i cui dipendenti sono in sciopero da qualche giorno con presidi pressoché quotidiani. "“L’incontro è servito a ricondurre ad un tavolo istituzionale la grave situazione che coinvolge i 23 dipendenti di Amaco, che dal primo maggio cambieranno datore di lavoro" illustra la Provincia di Forlì-Cesena.