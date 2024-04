"Vi racconto i papi dimenticati"

Oggi, a conclusione delle iniziative organizzate in occasione del bicentenario della morte di papa Pio VII Chiaramonti, si inaugura un’esposizione incentrata sulla collezione libraria personale del papa cesenate e va in scena uno spettacolo teatrale di Roberto Mercadini che racconta la storia di Pio VI e Pio VII.

Primo appuntamento della giornata - in Biblioteca Malatestiana alle 11 - l’inaugurazione di I libri del Papa. Pio VII Chiaramonti nello specchio della sua biblioteca; seguirà alle 21, presso il teatro Alessandro Bonci, l’appuntamento teatrale con ’I papi dimenticati da Dio. Storia di Pio VI e Pio VII’. Così Mercadini racconta il suo monologo, prodotto da Sillaba: "È noto a tutti che Cesena sia la città dei 3 papi. Molto meno noto chi siano stati e cosa abbiano fatto, esattamente, tali papi. Andrebbe intanto chiarito che, a dire il vero, i tre papi furono in realtà due: Pio VI (Gian Angelo Braschi) e Pio VII (Barnaba Chiaramonti). Si tratta di due elezioni consecutive; questo significa che Cesena fu la città di provenienza del papa per quasi 50 anni ininterrottamente. Fatto di per sé assai notevole. Non solo: costoro salirono al soglio pontificio nei due momenti più drammatici della storia della Chiesa, ossia la Rivoluzione Francese e il periodo napoleonico (da qui l’ironia del titolo). Furono entrambi incarcerati e sulla tomba di VI, a sfregio, i rivoluzionari fecero scrivere: ‘Cittadino Giannangelo Braschi - in arte Papa’" I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su www.liveticket.it e, la sera di spettacolo, al botteghino del Teatro Bonci. Costo: € 18 palchi e platea - € 15 loggione Per info 370.3685093.

Dedicato a Pio VII Il anche il quarto appuntamento con le Domeniche di Primavera, Domani i visitatori saranno condotti alla scoperta della “Cesena papale”, sulle orme di Barnaba Chiaramonti: l’itinerario della visita guidata prevede gli esterni della casa natale di Pio VII e della Cattedrale, dove il futuro papa venne battezzato, per poi raggiungere la Chiesa di Santa Cristina, gioiello neoclassico del Valadier e ideale spazio per la mostra I paramenti del papa. Ultima, fondamentale tappa ideale sarà la visita alla Biblioteca Pïana. La partenza è prevista alle 10 dall’ufficio turistico di piazza del Popolo. Il contributo richiesto è di 15 euro a persona, comprensivi della visita alla Biblioteca. Info allo 0547.356327.