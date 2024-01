Via al Laboratorio Riattivamente. Iscrizioni al Cinema Teatro Pellico

Il Comune di Sarsina informa che sono riprese le lezioni del corso "Laboratorio Riattivamente", per riattivare le capacità cognitive, la socialità e il benessere per persone dai 65 anni di età in su con difficoltà di memoria. Le lezioni hanno luogo nei locali del Cinema Teatro Silvio Pellico, Largo Alcide De Gasperi,1, Sarsina. I posti sono limitati, è pertanto necessaria l’iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni: contattare il 320/6967089 il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 13. Le lezioni, iniziate l’8 gennaio, si terranno sino al 22 luglio 2024, il lunedì dalle 9,30 alle 11,30 e il mercoledì dalle ore 9,30 alle 11,30. Si tratta di un corso dove sono previste attività che stimolano le capacità cognitive (come la memoria, l’attenzione, il linguaggio), la socialità e il benessere dei partecipanti. L’iniziativa è promossa da associazione Amici Casa Insieme, in collaborazione con altri enti e associazioni.