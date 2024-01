Via al teatro in dialetto. La rassegna al Petrella

L’amata e seguitissima rassegna dialettale dedicata a Fausto da Longiano, organizzata dalla Filodrammatica Hermanos e patrocinata dal Comune di Longiano, in collaborazione col Teatro Petrella e con la Federazione Italiana Teatro Amatori, giunge quest’anno alla sua ventunesima edizione. Quattro appuntamenti la domenica pomeriggio nella cornice del Teatro Petrella, con la verve, l’ironia e il grottesco delle pièce recitate rigorosamente in dialetto romagnolo e messe in scena dalle migliori compagnie della Romagna, con inizio sempre alle 15. Il via domenica 14 gennaio con "Soura l’urineri a sem tott a peri" (Sopra il vaso da notte siamo tutti uguali), messi in scena dalla compagnia teatrale "La Mulnela" di Santarcangelo di Romagna, con libero adattamento della compagnia da "E diretour d’la scola") di Stefano Palmucci.

Domenica 21 la compagnia teatrale "Jarmidied" di Rimini presenterà "Se t mor at dmand i dan" (Se muori ti chiedo i danni), commedia brillante in 3 atti di Maurizio Antolini. Domenica 28 la compagnia teatrale "La carovana" di Rimini presenta "L’America" 3 atti brillanti di Pier Paolo Gabrielli. Domenica 11 febbraio è in programma la premiazione della rassegna con la consegna del premio della giuria popolare.

La compagnia teatrale Filodrammatica Hermanos di Longiano chiuderà in bellezza, mettendo in scena la commedia "Mai vest e mai cnusou" (Mai visto e mai conosciuto), tre atti di Giusi Canducci. Info e prenotazioni cell. 347-7739441 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e tel. 0547 666008 dalle 14 del giorno dello spettacolo. La biglietteria apre alle 14 nei giorni di spettacolo. Ingresso settore unico 7 euro.

Ermanno Pasolini