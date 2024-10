Via alla prevendita per Pisa. Ma serve la fidelity card

Se è vero che Pisa è una di quelle città da visitare almeno una volta nella vita, il Cavaluccio per stare dalla parte del sicuro, ha prenotato due volte in due settimane.

Tanto più con entusiasmo, visto come è andato il primo viaggio, conclusosi con l’eliminazione dei toscani dalla Coppa Italia e il passaggio del turno che vale gli ottavi contro l’Atalanta.

ll campionato è però certamente un’altra storia e la capolista, ferita, cercherà la rivincita col dente avvelenato. Condizioni che in ogni caso non devono spaventare i bianconeri, che stanno dimostrando coi fatti di saper creare problemi a tutti.

L’appuntamento è per sabato 5 ottobre, all’Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, quando alle 15 si scenderà in campo coi tre punti in palio.

La prevendita per i tifosi bianconeri è aperta, ma come da determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti in Emilia Romagna è attiva solo per il settore ospiti e solo se possessori della Cesena Fc Fidelity Card.

Per questo match, inoltre, non è possibile acquistare i tagliandi online: i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne esclusivamente presso i punti vendita abilitati al prezzo intero di 23 euro e al prezzo ridotto di 8,50 euro per tutti gli Under 14, esclusi i diritti di prevendita.

La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà venerdì alle 19.