Via all’estate con il Twenty del Bagno Marconi

Sulla spiaggia di Cesenatico ha inaugurato la stagione 2024 il "Twenty", il chiringuito realizzata nello storico Bagno Marconi. Per il primo live show dell’estate nell’ambito della rassegna "Sunset Emotion", la famiglia Duca ha preparato uno spettacolo sotto le stelle con due momenti di intrattenimento, in cui sono stati protagonisti il dj Leo Leonardi, l’ospite speciale della serata Luke Saxo, le artiste ValyB e Ludmilla Markova. Il Twenty Chiringuito è un lounge-bar in posizione laterale rispetto allo stabilimento del Bagno Marconi.