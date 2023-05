Via Bramante, ok al progetto per la fognatura

La giunta ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento della fogna bianca in via Bramante a Valverde. È un tratto dove da tempo si registrano numerose criticità, con il sistema fognario che spesso va in tilt e ciò porta ad allagamenti e danneggiamenti diffusi nella zona in occasione di pioggia abbondante e temporali. "Investiamo in questi lavori 460mila euro - ha detto il sindaco -, ed i lavori partiranno dopo l’estate per non penalizzare il turismo. E’ un intervento complesso con cui però risolveremo il problema".