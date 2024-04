"Via della Cooperazione: il parcheggio è un caos"

"L’ennesimo pasticcio di un’amministrazione approssimativa". Così il gruppo di minoranza Gatteo cambia definisce la vicenda del parcheggio a pagamento di fianco l’ingresso del casello del Rubicone dell’A14. "Senza essersi consultati con nessuno – prosegue – il sindaco di Gatteo e la sua giunta hanno previsto, a partire dal 1 marzo 2024, la sosta a pagamento su quasi tutta l’area di parcheggio di via Della Cooperazione, limitrofa al casello autostradale. Constatata la ribellione, anche a mezzo social, dei cittadini, il Comune di Gatteo, dopo soli 19 giorni, ha fatto dietro-front aggiustando il tiro. Con atto del 19 marzo, infatti, ha previsto 9 tipologie di permessi di sosta (7 a pagamento e due gratuite per i medici che hanno il loro ambulatorio in quell’area e i portatori di handicap) distinguendo fra cittadini di Gatteo, residenti nell’Unione Rubicone Mare e cittadini extra unione. Infine sono previste aree con sosta a disco orario di 90 minuti".

Le modifiche avrebbero dovuto avere inizio il 1° aprile, ma ad oggi la situazione resta nebulosa: "I cartelli con indicazioni della sosta a pagamento sono stati oscurati da teli ma le colonnine per il pagamento della sosta sono operative e nell’area, sono ancora affissi cartelli plastificati che indicano la sosta a pagamento. Come deve comportarsi l’utente?". "Attendiamo, trepidanti, chiarimenti su questo ennesimo guazzabuglio di regole che l’Amministrazione di Pari ha congeniato". concludono i consiglieri di minoranza.

Ermanno Pasolini