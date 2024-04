Via Martiri della libertà, si apre una voragine

Verso le 10 di ieri mattina a Cesena in via Martiri della Libertà improvvisamente ha ceduto l’asfalto e si è creata una grossa buca del diametro fra i 40 e i 50 centimetri. Fortunatamente la piccola voragine si è formata dove ci sono gli stalli per il parcheggio delle auto e non ha coinvolto persone e macchine in quanto in quello stallo non c’erano mezzi parcheggiati. E’ stata allertata la polizia locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano con una pattuglia arrivata prontamente sul posto che ha avvisato Hera che ha inviato subito un tecnico. La buca è stata transennata, un’auto parcheggiata vicina è stata fatta spostare, ma la strada non è stata chiusa e il traffico ha continuato a svolgersi regolarmente. Oggi verrà effettuato un nuovo sopralluogo e deciso l’intervento di ripristino.