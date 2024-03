"Viabilità e inquinamento. Servono interventi mirati"

"La mancanza di sicurezza, il traffico eccessivo e l’elevata quantità di smog sono un ostacolo per chi vuole semplicemente godersi il paese all’aria aperta. Più di 3.000 macchine attraversano quotidianamente il nostro centro e una soluzione concreta ancora non è stata trovata". Così Fabio Donati, candidato con la lista Savignano Futura di area centrodestra con candidato sindaco Lorenzo Sarti alle prossime elezioni di giugno, intervine sul problema del mancato abbattimento delle barriere architettoniche e viabilità a Savignano sul Rubicone.

"Porto regolarmente mia mamma, disabile, a passeggio con la sua carrozzina – racconta – e ogni volta, a causa della situazione in cui versano i marciapiedi, mi trovo a dover usare la strada, tra auto e moto che sfrecciano a tutta velocità. Questa situazione è molto pericolosa e stressante, sia per me che per lei. Nel nostro paese è diventato veramente difficile muoversi in carrozzina o con un passeggino ed è un problema che quotidianamente affrontano molti dei nostri concittadini".

"Per questo motivo – prosegue – sono fortemente impegnato nel progetto di Savignano Futura per rendere il nostro paese più accessibile e sicuro per tutti. Il nostro programma prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo un paese più accessibile e sicuro per tutti, indipendentemente dalla loro abilità fisica".

Secondo Donati è indispensabile un controllo e un intervento immediato dei marciapiedi, in modo che si creino spazi sicuri e comodi per i pedoni, compresi soprattutto coloro che utilizzano carrozzine o passeggini. "Occorre uno studio concreto di progettazione di piste ciclopedonali che abbiano una continuità per il territorio, sponsorizzando così spostamenti pedonali e in bicicletta, oltre ad altri sistemi di mobilità a basso impatto inquinante – spiega il candidato –. Questo ultimo concetto contribuirà a rendere le strade urbane più sicure, oltre a ridurre l’inquinamento diventato ormai insostenibile".

"Non è da sottovalutare un controllo maggiore da parte delle forze dell’ordine per il rispetto delle regole da parte degli automobilisti – aggiunge –. Vediamo quotidianamente numerose violazioni da parte di chi parcheggia il proprio mezzo, occupando anche posti riservati ai disabili, creando disagi e problematiche a famiglie e persone che già vivono diverse difficoltà". "Savignano Futura – chiosa – pone il bene e il rispetto di tutti i suoi cittadini al centro delle sue priorità. Viabilità, pulizia, commercio e benessere comunale saranno la via da seguire per fare di Savignano Sul Rubicone un paese moderno e sicuro".

Ermanno Pasolini