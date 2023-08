"Viabilità pericolosa e Lotto zero: dal Comune solo promesse"

Lo scorso 4 agosto al mattino, a un mese esatto dall’ultimo episodio, è successo l’ennesimo incidente all’uscita della Secante sulla via San Cristoforo.

Fino ad oggi sono successi incidenti più o meno gravi su persone e cose. Il penultimo della serie è stato quello di un motociclista, ancora in convalescenza, travolto da un’auto, mentre oggi è avvenuto, a quanto pare, lo scontro fra due auto per l’elevata velocità di una di esse la quale si immetteva sulla via S. Cristoforo scontrandosi contro quella di un residente che stava entrando nella sua proprietà.

La maggior parte degli incidenti avviene perché non viene rispettato il diritto di precedenza.

E’ ormai da due decenni che le varie Amministrazioni, compresa questa, promettono la realizzazione del “Lotto Zero”, ma come ad oggi si può ben capire, sono state solo promesse elettorali.

L’arretratezza e l’insostenibilità della viabilità in questa zona di Cesena ha raggiunto l’apice, mentre negli altri comuni limitrofi la viabilità extraurbana è stata realizzata in tempi rapidi contribuendo a dare sicurezza e vivibilità al territorio.

Su questa viabilità arretrata si è attestata l’edificazione del polo industriale e artigianale di Pievesestina il cui traffico ricade prevalentemente sulle vie comunali del quartiere Dismano.

Le conseguenze delle promesse mai mantenute da parte dell’amministrazione sono subite dai cittadini residenti.

Purtroppo il tempo passa ma non vediamo fatti concreti da parte dell’Amministrazione Comunale per dare soluzione ai problemi più volte sollevati. Ad oggi l’ultimazione del Lotto Zero rimane solo un’idea che non trova riscontro su nessuna carta progettuale. Salvo il piacere delle parole, per alleviare lo spirito ormai rassegnato.

Gruppo consiliare Cesena Siamo Noi

