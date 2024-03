Viale della Libertà: iniziati i lavori. Un investimento di 750mila euro

Oggi iniziano i lavori in viale della Libertà. Dopo l’intervento che nella scorsa primavera aveva visto la manutenzione straordinaria del tratto tra il Piazzale Montanari fino all’incrocio con via De Lubelza e, a seguire, la bonifica delle reti del tratto di via della Pace, da corso Perticari a viale della Libertà, il 2024 vedrà il completamento di un corposo progetto che interessa una delle principali arterie cittadine.

La riqualificazione riguarderà il tratto compreso tra l’anello di via Alberazzo e via De Lubelza, con la peculiarità dell’inserimento di percorsi di mobilità dolce. Il tratto da via Eugenio Chiesa a via Trebbi sarà realizzato in continuità con i percorsi dell’anello di via Alberazzo, compreso anche l’innesto di viale della Libertà dalla via Emilia che diventerà la porta est della città. Lungo il tratto saranno creati parcheggi in linea, una ciclopedonale, e saranno aumentate le aiuole.

L’investimento complessivo è di 750 mila euro. In concomitanza con l’inizio dei lavori, da oggi il tratto interessato sarà percorribile a senso unico di marcia, direzione Rimini-Cesena. La fine lavori è prevista per ottobre 2024. Dicono il sindaco Filippo Giovannini e l’assessora ai Lavori pubblici Stefania Morara: "La riqualificazione urbana di questa area era un intervento da tempo atteso che si è reso ancora più necessario dopo la riqualificazione della viabilità tramite l’anello di via Alberazzo e la manutenzione del tratto di viale della Libertà da via della Pace a via Togliatti. L’idea è rigenerare l’area, con un progetto rispettoso dell’ambiente. Sotto questo aspetto sarà protagonista la viabilità ciclabile e pedonale".

