Viola il divieto di avvicinarsi alla ex moglie, 55enne arrestato

Non ha rispettato il divieto di avvicinarsi alla casa dell’ex moglie ed è stato arrestato. Nella notte di Capodanno, i carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato un uomo di 55 anni, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. Già nel mese di agosto, il 55enne era stato arrestato e sottoposto, a seguito di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai suoi familiari, con l’applicazione del braccialetto elettronico da parte del Gip del Tribunale di Forlì. Ma, il 31 dicembre, l’uomo si è recato presso l’ex abitazione coniugale, eludendo il divieto, facendo così scattare il dispositivo di allarme collegato al braccialetto elettronico. La centrale operativa del 112 di Cesenatico, ricevuta la segnalazione, ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia dei militari di San Mauro Pascoli che hanno bloccato l’uomo all’interno del condominio ove è ubicato l’appartamento dei suoi familiari, con i quali, tuttavia, non era ancora entrato in contatto. L’uomo è stato portato in carcere a Forlì e venerdì è stato convalidato l’arresto.

e. p.