Violenza di genere, salgono le richieste d’aiuto

Gli episodi di violenze nei confronti delle donne, sono sempre purtroppo molto frequenti e rappresentano un problema gravissimo, al quale le istituzioni devono dare una risposta. Questo vale per le forze dell’ordine, la giustizia, il governo nazionale e le regioni. Tuttavia anche i Comuni e chi fa parte della rete del volontariato, è tenuto a fare la sua parte. A tal riguardo una delle realtà più importanti è il Centro Donna, che a Cesenatico è situato in via Cesare Battisti, dove è possibile avere una consulenza psicologica con la dottoressa Federica Pratelli ed una consulenza legale con l’avvocato Daniela Casali. Con la vicesindaco Lorena Fantozzi facciamo il punto della situazione sul territorio. L’attività del Centro Donna di Cesenatico nel 2023 è stata caratterizzata dalla richiesta di accesso ai servizi, attraverso le modalità consolidate anche durante il periodo del Covid, ovvero non solo con la presenza diretta alla sede del centro, ma anche attraverso gli altri canali disponibili, come e-mail, telefono e chat whatsapp. Sono stati 30 i contatti presi per chiedere supporto su varie problematiche legate alla violenza di genere. Sono 10 le donne seguite dalla psicologa e 7 quelle seguite dalla consulente legale. Sono numeri leggermente superiori ai dati relativi all’anno precedente e che tracciano un bilancio sostanzialmente in linea. Tuttavia è scattato un campanello di allarme nei primi quattro mesi di quest’anno, perchè sono sensibilmente aumentati i casi di donne che si rivolgono al Centro Donna per avere una consulenza legale ed essere accompagnate nel migliore dei modi alla fine del rapporto con il partner. Le donne che si sono rivolte al Centro Donna di Cesenatico sono principalmente di cittadinanza italiana, risiedono a Cesenatico, ma anche in altri comuni limitrofi come Gatteo, Savignano sul Rubicone e Cesena. La loro età è nella forbice che va dai 38 ai 55 anni. Le professioniste hanno consigliato i percorsi più adatti da intraprendere, quindi sporgere denuncia in caso di stalking, affidarsi a percorsi mirati presso i Centri Antiviolenza del territorio e attivare le procedure di Codice Rosso quando necessario. Le richieste di informazioni riguardano gli strumenti da attivare in caso di atti persecutori, per tutelare la propria persona e anche i figli. Generalmente queste donne cercano un supporto per avere maggiore consapevolezza rispetto a rapporti affettivi "malati", per riconoscere situazioni di violenza psicologica, ma anche di violenza economica. L’aiuto viene dato attraverso percorsi personali per aumentare la propria autostima e avere maggiore consapevolezza di se, che sono necessarie a uscire da situazioni di maltrattamento. Giacomo Mascellani