Visite guidate in città, questa mattina ritrovo alle 10

In città proseguono le visite guidate gratuite alla scoperta delle eccellenze del territorio, organizzate dall’assessorato al Turismo del Comune.

Questa mattina, con ritrovo alle 10 in piazza Ciceruacchio sul porto canale, si può partecipare, ma è necessario iscriversi presso l’Ufficio informazioni di viale Roma (telefonando allo 0547-79435), e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di un numero massimo di partecipanti. È l’occasione per fare un giro interessante ed istruttivo per le vie di Cesenatico ma anche per saperne di più sulla storia del porto canale, sui monumenti di Cesenatico tra cui la prima statua eretta in Italia a Giuseppe Garibaldi, la stupenda piazza delle Conserve, il Museo della Marineria e Casa Moretti proprio affacciata sul porto canale.