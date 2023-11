Vivaio Scarpellini cerca un giardiniere tuttofare

L’azienda agricolavivaio Scarpellini Giuseppe, ubicata a Sala di Cesenatico (Forlì-Cesena) in via Stradone Sala n. 154, cerca un giardiniere tuttofare preferibilmente con esperienza nel settore, conoscenza delle piante, in possesso di patente B e C. È indispensabile il possesso della macchina, Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. L’offerta è valida fino al 7 dicembre. L’azienda offre un contratto a tempo determinato con orario da definire in sede di colloquio. Si ricerca anche per extra il sabato tutto il giorno e la domenica mattina.

Per candidarsi, dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.