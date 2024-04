Volley Club, arriva la capolista: "Non dobbiamo farci intimidire"

Oggi alle 17.30 al MiniPalazzetto andrà in scena la partita di cartello del girone D del campionato di serie B1 di pallavolo femminile: l’Elettromeccanica Angelini Cesena attende la capolista Castelfranco di Sotto, che a fine marzo ha trionfato nella finale di Coppa Italia. Cesena arriva dalla sconfitta contro Clementina e con 45 punti occupa la terza posizione, a -2 dalla seconda Jesi e a +3 dalla quarta Casal de’ Pazzi. Le toscane invece svettano con 54 punti, frutto di un campionato al vertice con una sola sconfitta, e arrivano dalla netta vittoria infrasettimanale contro VolleyRò. All’andata le bianconere subirono la supremazia delle avversarie: nella corsa ai playoff, quello di oggi sarà un crocevia importante.

"Immaginavamo che l’ultima trasferta sarebbe stata una gara difficile, al cospetto di una squadra attrezzata – commenta Lucia Guardigli –. Abbiamo commesso troppi errori e non siamo riuscite a essere efficaci come nelle ultime gare". Guardigli, centrale di Faenza, è al secondo anno a Cesena ed è pronta ad affrontare l’esame Castelfranco: "Sarà una gara molto difficile – continua –. Il valore della capolista è chiaro a tutti, ma noi non dobbiamo farci intimidire. Il nostro obiettivo è quello di affrontare questo finale di campionato provando a toglierci altre grandi soddisfazioni".

La classifica dopo il ventiduesimo turno (le prime tre accedono ai playoff, le ultime quattro retrocedono in B2): Castelfranco di Sotto 54; Jesi 47; Elettromeccanica Angelini Cesena 45; Casal de Pazzi 42; Castelbellino 36; Pomezia 29; Montespertoli 28; Pontedera 27; Firenze 25; Fonte Nuova 22; Trevi 19; Capannori 16; Figline 6.