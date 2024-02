Volontari ‘acchiapparifiuti’. Firmati i patti per la pulizia di parchi e aree pubbliche

Una trentina di volontari sui 50 che hanno aderito all’iniziativa

hanno preso parte ieri nella Sala del Consiglio di palazzo Albornoz alla sottoscrizione dei patti di collaborazione per la cura delle aree pubbliche. E’ il primo step del progetto comunale ‘Acchiapparifiuti – Prendersi cura dei beni comuni che consiste nella raccolta di piccoli rifiuti (cartacce, bottiglie, foglie) in aree verdi, parchi, strade o piazze della città conferiti in modo sbagliato oppure abbandonati per strada senza rispetto per l’ambiente e il territorio. "Nella nostra città – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessora Francesca Lucchi – sono tante le persone che condividono il valore della cura comune e che per questa ragione riservano particolare attenzione al territorio: lo fanno contribuendo al rispetto dell’ambiente e del decoro urbano, promuovendo iniziative ecologiche e contestando, giustamente, comportamenti incivili di chi conferisce in modo errato i propri rifiuti. È questo uno dei temi più ricorrenti, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini ma anche di reclami rispetto all’inciviltà di coloro, la minoranza, che conferiscono in modo scorretto. Questo non è solo sinonimo di maleducazione ma è un illecito sanzionabile. Se tutti si comportassero correttamente non ci sarebbe bisogno di queste azioni".

L’amministrazione comunale evidenzia che sono sempre più frequenti in città le iniziative di associazioni di volontariato e gruppi spontanei di cittadini proposte per effettuare raccolte volontarie di rifiuti, al fine di contribuire alla cura di strade, parchi, giardini, piazze e aree pubbliche. L’iniziativa ‘Acchiapparifiuti’ formalizza queste disponibilità da parte di cittadini singoli o associazioni che si trasformano in ‘volontari ambientali’ per lottare contro l’abbandono dei rifiuti nei diversi spazi pubblici. I rifiuti raccolti dai volontari – ai quali viene fornito un adeguato equipaggiamento – dovranno essere raccolti in un sacco contrassegnato dall’adesivo ‘Acchiapparifiuti’ cte. Terminata l’attività di pulizia e raccolta rifiuti, il volontario dovrà comunicare al responsabile di zona la sua zona. Sarà lo “spazzino di quartiere” a ritirare il sacco per un corretto conferimento. In questo modo il quantitativo di rifiuti raccolto non sarà conteggiato nel calcolo della tariffa corrispettiva puntuale. Per aderire: www.comune.cesena.fc.it/acchiapparifiuti ; mail ambiente@comune.cesena.fc.it