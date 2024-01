Volontari del Parco Nazionale, tutti i turni per le iniziative 2024

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ha diffuso il calendario dei turni 2024, al via da 1° febbraio. Il Progetto "Volontari per natura" è gestito, per conto dell’ente Parco nazionale, dalla società cooperativa inQuiete. I volontari saranno ospitati nelle strutture dell’ente Parco nell’area protetta e coordinati da personale qualificato. Questi i turni 2024: 1-4 febbraio turno breve invernale; 21-24 marzo turno breve primaverile; 11/14 aprile turno habitat acquatici; 16/19 maggio altro turno habitat acquatici; 12/21 luglio turno estivo biodiversità, seguito dal turno biodiversità dal 9 al 18 agosto. Poi dal 16 al 29 settembre turno dedicato al"bramito del cervo. Dal 17 al 20 ottobre turno breve autunnale di volontariato, replicato dal 14 al 17 novembre. L’ultimo turno del progetto "Volontari per natura" si svolgerà, come detto, dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025.

gi. mo.