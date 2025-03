Volti e voci ’Sospesi’ dal Covid

Domani alle 17, nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana sarà proiettato il docu-film ‘Sospesi’ di Martina Dall’Ara in occasione della Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia da coronavirus, che si celebra ogni 18 marzo. Sarà presente la regista, accompagnata dall’assessora alle politiche giovanili e delle differenze, Università e ricerca Giorgia Macrelli e dalla dirigente settore Biblioteca Malatestiana e Cultura Elisabetta Bovero. Per l’occasione la sala proiezioni sarà a libero accesso e aperta a tutta la cittadinanza. ‘Sospesi’ è l’esordio nell’opera di lungometraggio per l’autrice romagnola. Scritto in collaborazione con il critico cinematografico Alessandro Amato, il film raccoglie le testimonianze da parte degli italiani che si trovavano all’estero quando è iniziata la pandemia Covid. Ne è scaturito un racconto a più voci complesso, intenso, emotivamente e tematicamente stratificato.