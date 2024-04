Vota il miglior barista: "Quanta stima dai clienti"

"Cosa c’è in cima alla lista? La stima e la fiducia da parte dei clienti. Potendo contare su quelle, tutto il resto viene dopo. Arriverei anche a 20 ore di lavoro di fila senza accorgermene!". E’ euforica Cristina Montecampi, barista veterana di Cesena e ora in forza allo staff di Babbi Caffè, in piazza Almerici. A lei sono dedicati già numerosi tagliandi inviati dai lettori nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Ravenna Cesena e Moka Rica. "Dopo aver gestito per anni il ‘Bar Cristina’ - racconta la gettonatissima esercente – dal 2017, anno dell’apertura di Babbi Caffé, sono qui, dietro a questo bancone. Perché? Per due ragioni: la prima è che adoro questo mestiere e ogni mattina mi sveglio con lo stesso entusiasmo che avevo il primo giorno in cui ho iniziato a lavorare nel mondo dei pubblici esercizi. La seconda ragione riguarda l’ambiente nel quale lavoro: Babbi è una grande azienda e lo dimostra concretamente ogni giorno sotto tanti aspetti. E’ davvero un piacere far parte di questo gruppo". Cristina si alterna in varie mansioni, restando sempre a contatto coi clienti: "E’ vero che molte cose nel tempo sono cambiate, ma il piacere di chiacchierare con chi entra e chiede un caffè resta intramontabile. Si parla di tutto. Gli uomini il lunedì mattina vanno sul fantacalcio, con le donne si parla di make-up, piuttosto che di qualsiasi altra cosa. Ci si impara a conoscere. E’ un po’ come essere in famiglia. Ed è bellissimo". Fino al 28 giugno pubblicheremo il tagliando per votare il vostro barista preferito.

Luca Ravaglia