Votate il miglior barista: "Siamo un riferimento"

Al bar ci si conosce tutti, soprattutto in quei locali che rappresentano l’anima di un territorio e di una comunità. Può valere ovunque, nel cuore della città, come più fuori, verso la periferia. E in periferia in particolare spesso tra il banco e i tavoli dei pubblici esercizi si respira un’aria di socialità difficile da trovare altrove. Con questo spirito Egea Buratti insieme alla madre ha deciso di rialzare la saracinesca dello storico ‘Bar Disamano’ a Sant’Andrea in Bagnolo, chiuso ormai da tempo e che si affaccia sull’omonima arteria che fa da collegamento tra il territorio cesenate e quello ravennate. "Il nostro intento – sorride – è quello di essere un punto di riferimento per questa frazione e non solo. Vogliamo coinvolgere le persone, tenere loro compagnia, farle divertire. Lo dimostrano per esempio le tante iniziative che organizziamo, come le serate con musica dal vivo che sono sempre tanto apprezzate". Un’ulteriore riprova arriva dai tanti tagliandi che i lettori del Resto del Carlino stanno compilando col nome di Egea, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal nostro giornale in collaborazione con Confesercenti Ravenna Cesena e Moka Rika. Possono essere coinvolti tutti i baristi che lavorano a Cesena e nei territori limitrofi: ogni giorno fino al 28 giugno pubblicheremo la scheda che darà la possibilità di esprimere il proprio parere. Queste devono poi essere consegnate alla redazione di via Piave 165, a Cesena. Non sono ammesse fotocopie.