’Zorro il segno del buon mangiare’ festeggia 40 anni di attività

Festa grande a Gatteo Mare in via I° maggio per i 40 anni del locale "Gatteo Mar carni. Zorro il segno del buon mangiare" di Gianluca Buda che si avvale della collaborazione della mamma Anna Biondi e della compagna Teresa Prota. "Mio babbo Pietro aprì in questo luogo una macelleria 40 anni fa su consiglio di Sberlati, fondatore della Marr. Io ero un bambino e ricordo che lavoravano fino a mezzanotte per servire gli alberghi da Cesenatico a San Mauro Mare. La mattina poi, dopo appena quattro ore di sonno, di nuovo in piedi al lavoro", dice Buda. L’ultima trasformazione? "Due anni fa abbiamo preso la licenza di somministrazione di cibo e bevande. Oggi il locale di 200 mq al piano terra e 100 mq come seminterrato adibito a servizi con anche un ascensore per il bagno degli invalidi, offre lavorazione della carne all’ingrosso e al dettaglio e ristorazione con asporto". La vostra specialità? "E’ la picanha, la puntina della sottofesa del vitellone cotta alla spada. Poi una cucina a base di carne in tutte le salse". I vostri clienti? "Per la macelleria soprattutto gli alberghi, anche se abbiamo un bel banco con carni e prodotti locali. Noi non facciamo servizio al tavolo, ma è il cliente che viene a prendersi il mangiare al banco e poi se lo porta al tavolo. All’inizio sono titubanti. Poi quando arriva il conto da pagare, che è inferiore a tanti altri in quanto non ci sono coperto e servizi sono extrafelici. Ognuno si arrangia da solo". La loro reazione? "Gli italiani sono contenti perchè mangiano sempre carne fresca. Perchè qui non esiste il surgelato e abbiamo un macellaio che ce la prepara tutti i giorni. Poi sono contenti del prezzo e gli stranieri restano stupefatti e ci chiedono se abbiamo sbagliato a fare il conto".

e. p.