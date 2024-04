Finale playoff per il quinto posto. Lube a segno: l’Europa è salva

Rana Verona

Lube Civitanova

RANA : Spirito 2, Dzavoronok 12, Grozdanov 3, Esmaeilnezhad 18, Keita 19, Cortesia 9, Mozic (L), Zingel 0, D’Amico (L), Sani 0, Mosca 1. N.E. Jovovic, Bonisoli, Zanotti. All. Stoytchev.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 3, Yant Herrera 24, Anzani 9, Lagumdzija 21, Bottolo 13, Chinenyeze 10, Thelle 1, Motzo 0, Balaso (L), Zaytsev 0. N.E. Bisotto, Larizza. All. Giannini.

Arbitri: Simbari, Carcione.

Note: parziali 25-23, 18-25, 24-26, 22-25. Durata set: 28′, 26′, 36′, 36′; tot: 126′

Missione compiuta per la Lube Civitanova che strappa il pass europeo per la prossima Challenge Cup. I cucinieri espugnano per 3-1 il Pala Agsm Aim nella finale Play Off 5° posto contro la Rana Verona, chiudendo con un sorriso la propria stagione.

Dopo i primi scambi in equilibrio nel set d’apertura, è la Rana Verona a prendere le redini della contesa: Keita e Esmaeilnezhad mettono in difficoltà la ricezione degli uomini di Giannini, che perdono terreno (16-13). Lagumdzija e Bottolo provano a tenere a galla i cucinieri, ma l’attico della Lube si conferma poco continuo: Verona, invece, gioca sulle ali dell’entusiasmo ed allunga fino al 21-18. Civitanova si affida a Yant per rimontare, ma la risalita si ferma sul più bello: Verona converte il set point e passa in vantaggio sul 25-23.

Nel secondo set Civitanova non subisce il contraccolpo psicologico ed entra in campo con spirito battagliero: il servizio della Lube inizia a carburare con i soliti Yant e Lagumdzija sugli scudi. La forbice si allarga in un batter d’occhio, con i biancorossi che dominano la scena (11-16). De Cecco è magistrale nel mettere in moto i suoi compagni ed in un amen il match è nuovamente in parità sull’1-1 (18-25).

La chiave di volta arriva nel combattutissimo terzo set, con le squadre che battagliano senza esclusione di colpi. Il testa a testa prosegue senza interruzione, sino agli scambi finali con Verona avanti sul 21-20. La reazione della Lube è però perentoria e porta al controsorpasso sul 22-24: Esmaeilnezhad, però, annulla il primo set point e l’errore di Yant protrae la contesa ai vantaggi. L’inerzia passa nelle mani scaligere, ma Civitanova non trema: Lagumdzija trova il passante giusto ed al terzo tentativo i cucinieri chiudono i conti sul 24-26 con l’ace di Yant.

Trovato il vantaggio nella gara, i biancorossi prendono ulteriore fiducia e sfruttano il turning point del set precedente portato a casa. La partenza nel quarto parziale vede Chinenyeze protagonista, coadiuvato da Yant, per il primo break Lube che vale il 5-7. Verona prova con la forza di volontà a restare in corsa, con la tensione che aumenta di scambio in scambio: a fare la differenza è però la difesa della Lube, con Anzani che piazza due muri consecutivi che valgono l’allungo sul 15-18. E’ la fuga decisiva: Verona non ne ha più per rientrare e Civitanova alza le braccia al traguardo. Il 22-25 finale può far esultare i biancorossi: l’Europa è salva, la Lube accede alla prossima Challenge Cup.