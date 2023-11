Hotel House a Porto Recanati: maxi-blitz a caccia di spacciatori e clandestini

Civitanova, 30 novembre 2023 – Un pakistano denunciato per spaccio di droga, perché trovato in un appartamento dove c'erano 53 grammi di hashish, e poi dei clandestini che sono stati sorpresi a spasso e ora verranno espulsi dall'Italia. E' il frutto dell’operazione “ad alto impatto” cominciata stamattina, all'albeggiare, nel condominio multietnico Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata, nelle Marche.

Blitz all'Hotel House (foto De Marco)

La task force ha fatto seguito all'ultima seduta del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, in Prefettura, quando al tavolo aveva preso parte anche il sottosegretario Emanuele Prisco, per conto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Durante l'operazione, sono stati impegnati decine e decine di uomini della polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza, insieme ad altri colleghi dei reparti di rinforzo da fuori provincia.

In breve, le forze dell'ordine hanno perquisito 14 appartamenti. E proprio all'interno di uno di questi, sono stati rinvenuti e sequestrati 53 grammi di hashish, già divisi in dosi pronte allo spaccio. Ma non solo, perché dentro all'abitazione è stato trovato un uomo di origini pakistane, subito dopo denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Inoltre due soggetti, anch’essi extracomunitari, sono stati “pizzicati” in possesso di piccole quantità di stupefacente, per poi essere segnalati alla Prefettura in quanto assuntori di droga. Rintracciati anche cinque extracomunitari irregolari sul territorio nazionale. E quattro di loro saranno accompagnati nei Centri per il rimpatrio, cosicché faranno ritorno nel loro Paese natale.

Alla fine, sono state identificate 335 persone e controllate 45 auto.