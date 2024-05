In piazza Abba l’omaggio a Pollastrelli Cerimonia toccante a Civitanova per omaggiare il Cavaliere Giorgio Pollastrelli, presidente della sezione Anac. Il presidente regionale Fabrizio Grandinetti ha donato una medaglia ai figli e premiato il giornalista Maurizio Verdenelli per la sua collaborazione con la Cavalleria.