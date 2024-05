La Lube prepara le altre mosse. In settimana può arrivare il regista

Questo pomeriggio alle 18 all’Eurosuole Forum media e soprattutto tifosi potranno iniziare a conoscere un po’ Giovanni Maria Gargiulo, il nuovo acquisto della Lube. Il secondo innesto operato dal club di Civitanova in questa sessione di mercato che i biancorossi hanno inaugurato in entrata proprio nella settimana appena terminata. Prima è stato ufficializzato Loeppky, sotto contratto con un biennale. Un colpo intelligente, fiutando la crescita dello schiacciatore ad inizio del nuovo anno, una progressione che lo ha portato a disputare la miglior prova proprio contro la Lube, "matandola" con 28 punti decisivi nella gara1 dei quarti playoff vinta da Monza. Nel team di Medei affiancherà Nikolov, rispetto al bulgaro è più basso e meno potente, però è migliore in ricezione e inoltre è atleta assai versatile. Un prezioso jolly che spesso sfodera atipici e imprevedibili colpi mancini. Gargiulo invece è atleta molto alto, ben 210 centimetri, ma colpisce soprattutto per la stazza robusta e per "l’ignoranza agonistica" proprio come piace alla proprietà. Piace non solo alla proprietà, il centrale è forte a muro, 36 block vincenti in regular season, 13° assoluto e migliore rispetto a qualunque atleta della Lube ed ha impressionato proprio nei due confronti contro Civitanova. Per lui un triennale.

Il mercato biancorosso finora ha visto quattro uscite (De Cecco, Anzani, Yant e Motzo) e due entrate, pertanto sono attesi a breve altri volti nuovi. L’impressione è che potrebbero essere ufficializzati proprio in settimana. L’attesa è soprattutto per chi dovrà occuparsi della regia, chi dovrà guidare la squadra. Questi potrebbero essere i giorni di Boninfante, giovanissimo ex Modena che nell’ultima stagione non ha mai disputato una partita da titolare. Tuttavia il talento è lampante e già messo in mostra in tante occasioni con la nazionale giovanile e curiosamente diventerà il terzo figlio d’arte in rosa perché sono altrettanto Nikolov e Loeppky. Se il baby Boninfante e il veterano Orduna saranno i due alzatori. Dirlic fungerà da opposto di riserva a disposizione di coach Medei. Resta da capire chi sarà il quarto centrale. La Lube ha bloccato da qualche settimana un giovane talento sudamericano, tuttavia è spuntata fuori la possibilità di accaparrarsi Podrascanin che ha salutato Trento e non ha firmato nè con Modena nè con Verona. La carta d’identità (classe 1987) non gioca a suo favore e magari sconfessa un po’ il progetto verde, ma il valore dell’atleta è indiscutibile e nel ritorno in biancorosso fungerebbe da chioccia per gli altri tre compagni giovani.

Andrea Scoppa