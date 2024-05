Massaccesi tra presente e futuro: "La Lube completerà il rinnovamento"

Domenica il direttore generale Giuseppe Cormio aveva detto la sua utilizzando il mondo dei social, adesso è il turno di Albino Massaccesi. Il vice presidente e amministratore delegato della Lube, il dirigente più longevo del club biancorosso, è intervenuto all’interno del programma radiofonico "7x4" di Radio Arancia, l’emittente partner della Lube. Il neo nonno ha tratteggiato il personale bilancio sul cammino di Civitanova in questa stagione conclusa sabato con il blitz di Verona e valso la qualificazione alla Challenge Cup. In fondo alla chiacchierata Massaccesi ha anche anticipato che i giovani talenti già in casa, indichiamo Nikolov e Chinenyeze cui sono stati rinnovati i contratti, saranno i pilastri della Lube che verrà e che sarà ri-affidata 7 anni dopo il primo incarico a Giampaolo Medei.

"La nostra squadra ha vinto i playoff 5° posto - ha esordito Massaccesi - riuscendo a giocare le ultime partite con serenità ma in modo autoritario, senza lasciarsi condizionare dalla frenesia. I ragazzi hanno alzato il livello, cosa che non sempre era riuscita quando competevano per lo scudetto. Siamo molto soddisfatti anche dell’esperienza da traghettatore di Romano Giannini nel rush finale. Se si analizza tutta la stagione, quest’anno abbiamo disputato ancora una volta una finale di Supercoppa giocando bene, ma poi ci siamo confrontati sia in Coppa Italia che nei quarti scudetto contro Monza. Non vorrei sembrare superficiale - ha evidenziato - ma le due partite che ci hanno condizionato sono state proprio la gara secca di Coppa in Brianza e gara5 dei playoff in casa con il consorzio Vero Volley. Abbiamo trovato sulla nostra strada una squadra che ha centrato con merito un salto di qualità. Dal mio punto di vista in Champions League è stato un traguardo importante approdare in semifinale, mentre il quinto posto in SuperLega non è quello che volevamo, ma poi è divenuto l’unico modo per ottenere il pass europeo e lo abbiamo conquistato. La partecipazione alla Challenge Cup ci aiuterà a far crescere una squadra che è destinata a completare la sua metamorfosi".

"L’anno prossimo - ha concluso il vice presidente e amministratore delegato Albino Massaccesi - i punti di riferimento della Lube saranno i giovani maturati in questa stagione, mentre arriveranno altri atleti interessanti e futuribili per chiudere il rinnovamento totale".

Andrea Scoppa