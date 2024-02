Pallotti: "Roseto ostico, la Virtus però vuole vincere"

"È una partita tra squadre che devono vincere". È quanto dice Marco Pallotti, gm della Virtus, relativamente alla gara di oggi alle 18 quando a Civitanova sarà di scena Roseto. "Loro – aggiunge – se dovessero vincere fanno i playoff, anche noi potremmo ambire a tale traguardo ma obiettivamente le possibilità sono ridotte al lumicino". È l’ultima gara della regular season. "Ci attende una sfida molto delicata da affrontare con la giusta mentalità, in cui dovremo mettere sul piatto della bilancia tanta corsa e tanta difesa". Sono formazioni che arrivano all’appuntamento da situazioni opposte. "Loro sono reduci dalla vittoria, noi dalla sconfitta e saremo ancora più determinati, inoltre dovremo sfruttare il fattore campo così come fatto nel precedente turno interno". La vittoria consentirebbe ai civitanovesi la possibilità di partire da quota 8 punti nei playout. "È così, mentre loro sarebbero a quota 4. Ecco perché ritengo che per loro si tratti di una gara doppiamente importante perché sono fin troppo nette le possibilità: o playoff o salvezza partendo da 4 punti. Dovremo fare di tutto per conquistare il successo facendo una gara con tanta corsa e velocità, oltre a una difesa sempre molto attenta".