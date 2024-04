Stroncato dalla malattia l’edicolante William Mazzolini, lutto a Civitanova

Civitanova Marche 21 aprile 2024 - Addio a William Mazzolini. Aveva 49 anni ed era molto conosciuto in città e tanti lo ricorderanno a gestire l’edicola della stazione ferroviaria di Civitanova (chiusa dal 2022) di cui era una sorta di “vedetta”, sempre pronto a segnalare quello che non andava in termini di scarsa sicurezza e poco decoro urbano.

Ne ha fatte di battaglie per la città e per la zona dello scalo ferroviario, William, che era anche un esperto in temi fiscali e tributari.

Si è spento ieri sera alle 20.45 dopo aver lottato per mesi contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Lascia la moglie Luciana, i figli Francesco e Federico, la sorella Lucia, la mamma Miranda. I funerali si terranno domani alle 14.30 nella chiesa di San Gabriele. La salma partirà dalla Casa del Commiato di San Marone