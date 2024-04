Yant e De Cecco al commiato:: "È stata un’esperienza bellissima"

Soddisfazione in casa Lube per aver salvato la presenza in Europa. "Nella lotta per il quinto posto, dopo la sconfitta interna con Verona, abbiamo azzerato tutto, ripartendo in maniera totale su tutti i fondamentali, come abbiamo fatto oggi - commenta l’allenatore Romano Giannini -. Con il carattere giusto e con grande determinazione, quella che ci ha portato alla conquista di questo risultato. I ragazzi hanno onorato la maglia fino alla fine. Sono contento di questa mia esperienza da primo allenatore, è stata una bellissima avventura culminata centrando l’obiettivo prefissato".

Per Marlon Yant è un consuntivo globale: "Non è sicuramente il risultato che volevamo da questa stagione, ma dopo l’eliminazione nei quarti di finale dei play off questo quinto posto era il massimo che potessimo ottenere e sono contento di aver centrato un obiettivo che comunque consentirà alla Cucine Lube di giocare in Europa anche nella prossima stagione. Per me è stata la mia ultima partita con questa maglia, mi dispiace tanto perché alla Lube ho vissuto quattro stagioni in cui sono stato benissimo e spero un giorno di poter tornare".

Altro commiato quello di Luciano De Cecco: "Per me questi anni alla Lube sono stati bellissimi, sono onorato di aver potuto vestire questa maglia e aver vinto insieme a tanti altri campioni".

Il quarto in casa Lube a commentare la vittoria di Verona e la stagione è Simone Anzani: "Nel complesso non possiamo essere soddisfatti della stagione, specie per l’eliminazione nei quarti di coppa italia e nei quarti dei play off. Fortunatamente siamo comunque riusciti a chiudere bene, conquistando questo quinto posto che vale il diritto di giocare ancora nelle coppe europee. Stasera finisce un ciclo per la Lube, che aprirà una nuova pagina. Questa società ha meritato appieno tutte le vittorie che ha conquistato fino ad ora e si merita ancora tanto in futuro".