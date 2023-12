Covid e influenza corrono, eppure nessuno si vaccina

Da qualche giorno, da qualche settimana, ovunque ti giri rischi di venire... colpito da starnuti e colpi di tosse. Sarà capitato a molti di voi, fra amici e parenti che frequentate: in tanti siamo alle prese con la febbre, con l’influenza, magari col Covid.

Già, il Covid, quel maledetto. Roba vecchia, però. Lui comunque non ci fa più paura e basta, ne abbiamo avuto abbastanza, non ne possiamo proprio più. Tre anni e mezzo fa era l’inferno e quelli ci sembrano giorni lontani anni luce. Si è voltata pagina e non ne vogliamo sapere.

Ma non si fa così.

Qui non vogliamo creare allarmismi, per carità: in inverno è normale ammalarsi e la storia ci insegna che per un paio di mesi andrà sempre peggio. Mezza Italia sarà presto a letto con l’influenza o il Covid stesso e noi giornalisti stiamo timidamente ricominciando a proporre quei maledetti numeri che ci hanno assillato per mesi, anni interi. Quanti contagi, quanti ricoveri, quanti letti della terapia intensiva occupati, quanti morti, eccetera eccetera: i bollettini della paura. Un’ossessione, è vero.

Ecco, non dobbiamo avere paura ma un po’ di cautela è necessario usarla, sì. Guardate i dati che pubblichiamo qui a fianco. Hanno inventato il vaccino diciamo annuale anti-Covid però nessuno lo fa. O comunque lo hanno fatto in pochi.

Eppure ti aiuta, ci aiuta. In Emilia Romagna, regione fra l’altro che ci dicono essere virtuosa, non siamo arrivati a 190mila somministrazioni: neanche il 5% della popolazione. E neppure un anziano davvero anziano su cinque (ci riferiamo agli over 80 anni) si è fatto fare la puntura. Per gli over 60 siamo appena al 14%. Pensate che in Basilicata il vaccino anti Covid è stato somministrato a meno di 500 persone.

Per l’antinfluenzale i numeri sono praticamente quadruplicati e qui emerge un paradosso: il Covid resta cattivo o comunque misterioso rispetto all’influenza ordinaria, eppure i nostri vecchi faticano ad andare dal medico e immunizzarsi contro quel diabolico virus che ha stravolto il mondo. Più semplice, forse normale, proteggersi dall’infleunza.

E allora, tornando a monte: niente paura, ma cautela sì. E due consigli agli anziani: se avete dubbi chiedete, banalmente, al vostro medico di base. Non fate finta di nulla sperando che vi vada bene. E, secondo consiglio : ai primi starnuti, il test fatelo. Se non altro perché influenza e Covid non si curano allo stesso modo.