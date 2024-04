I briscoloni per le Regionali

Dopo amministrative ed Europee, Emilia-Romagna e Marche si avviano al voto per le Regionali: praticamente un 'incubo' elettorale. E se proprio la candidatura di Stefano Bonaccini, governatore uscente lungo la via Emilia, apre una partita accesissima con un voto anticipato probabilmente a novembre, nelle Marche la situazione si sposta di qualche mese in avanti (obiettivo 2025) con il tentativo di bis di Francesco Acquaroli. Fermiamoci proprio ad Ancona, sede del palazzo regionale. Acquaroli verrà certamente ricandidato, non solo per la vicinanza a Giorgia Meloni, ma peer il consenso crescente nella propria area di influenza . Il favorito per combatterlo, sul fronte del centrosinistra, è Matteo Ricci, il sindaco uscente di Pesaro che si candida alle Europee ma, complice la presenza nella competitiva circoscrizione di centro, nell'ultima settimana ha visto le possibilità di un successo ridursi decisamente. Non è finita, ma la gara è in salita, complice la presenza di Zingaretti, Laureti, Tarquinio e Nardella: Ricci, che è anche incalzato da Alessia Morani, rischia di arrivare quinto reale (in lista c'è pure Schlein, ma sappiamo che il suo risultato non porterà a un seggio personale). Dunque è soprattutto sulla sfida ad Acquaroli che finirà per puntare. E sarà una sfida rovente. In Emilia-Romagna invece ieri le agenzie di stampa hanno rilanciato il nome di Giuliano Landini, area Cgil, per il ruolo di post Bonaccini. Ma questo briscolone, seppure gradito a Elly Schlein, convince poco: sia la dirigenza dem, che qui è vicina al governatore uscente e meno alla ex vicepresidente della Regione. Altro briscolone: Graziano Delrio, ex sindaco di Reggio ed ex ministro. Il nome circola sempre più insistentemente e piace a Bersani ed Errani, meno a Schlein. Se dovessimo scommettere uno scellino, beh, saremmo sempre fra l'assessore regionale Vincenzo Colla e Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, qust0ultimo in vantaggio perché rappresenta una nuova generazione (è classe '85) pur con esperienza e conoscenze. Vediamo.