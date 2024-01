Il Bologna fa sul serio per l’Europa

Il Bologna crede davvero nell'Europa. Lo dimostrano i salti mortali che sta facendo per regalare subito Santiago Castro a Thiago Motta. Se vuoi vivacchiare a metà classifica, Van Hooijdonk come riserva basta e avanza. Provare a prendere il talento argentino, quindi, è una dichiarazione di intenti precisa: a Casteldebole fanno sul serio. Con mezza serie A che passa la mano al tavolo delle trattative, il Bologna di Saputo è lì pronto a investire una cifra vicina ai 10 milioni. Saranno decisive le ultime ore per vincere le resistenze dell'esigente presidente del Velez o arrendersi all'idea di un'alternativa (con Sartori siate sempre pronti allo stupore). Ad ogni modo qualcuno arriverà per inseguire il sogno europeo e per rinforzare l'attacco che non di solo Zirkzee può vivere fino a giugno. Anzi, Castro sarebbe un investimento anche in ottica futura, un embrione di campione da far crescere in questi mesi per poi vederlo decollare l'anno prossimo. Dall'Argentina lo descrivono come il nuovo Lautaro Martinez. A noi basterebbe fosse il nuovo Zirkzee.