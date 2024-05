La torre e la bandiera bianca

Mentre dall’America sta arrivando un milione di euro per il restauro, sotto la Garisenda continuano i furti. E’ l'ultima cartolina di Bologna dove continua il cantiere per evitare il crollo di una delle torri simbolo della città. Le risorse sono state messe a disposizione da Eric Schmidt, ex numero uno del colosso del web Google, legato alla città emiliana dove ha vissuto. Gesto bellissimo. A rimanere invece vittima dei ladri è sempre una profumeria che ha subito tre assalti in due mesi: vetrina spaccata, tanti danni e bottino di pochi euro. Una conseguenza appunto del cantiere che ha di fatto spento soprattutto di notte il via vai intorno alla torre, favorendo la criminalità. Tutto questo pone delle riflessioni. L’allarme crollo della torre e la mancanza di soldi per il restauro sono uno dei simboli dei mali italiani. Pochi Comuni hanno a cuore le proprie radici e la propria storia e tutto questo lo dimostra. L’amministrazione locale si è trovata del tutto impreparata davanti a un evento così, la torre non è mai stata curata come avrebbe dovuto e anzi è sempre stata al centro, come la gemella Asinelli, della zona più trafficata della città. E ancora, quando c’è stato bisogno di intervenire per salvarla, come ora, il Comune si è ritrovato con le tasche vuote, senza avere mai programmato nulla per uno dei propri simboli. Purtroppo questo succede in tantissime città e alla fine la chiusura di questo pezzo di Bologna per i lavori ha creato a cascata tanti altri problemi: una viabilità rivoluzionata che genera disagi, zone permeabili alla criminalità e un senso di abbandono da parte dei cittadini. Ma se un Comune non ha in cima alle priorità uno dei propri tesori figurarsi cosa succede per il resto: è il pensiero di molti cittadini. E’ la verità. Per fortuna che esiste qualcuno che ha invece a cuore i simboli del patrimonio italiano. E’ americano. Va bene lo stesso, certo. Ma è un segnale di resa da parte nostra: sulla torre sventola la bandiera bianca.