Sanità, la terapia del sorriso

Bologna, 9 giugno 2024 – Sono stato ricoverato nel reparto Infettivi in isolamento all’Ospedale Sant’Orsola. Reparto difficile e rischioso per medici, infermieri e anche addetti alle pulizie. Non ho mai percepito un senso di fastidio nell’occuparsi di me, anzi quando entrava in camera qualcuno di loro ho sempre notato un saluto con un sorriso sotto la mascherina. Ho espresso riconoscenza in tutte le occasioni possibili. Mi ha fatto male, sapere che quasi nessuno dei pazienti esternava questo sentimento. Falso pudore? E al Pronto soccorso si pensi sempre che c’è chi sta peggio di noi e se qualcuno viene assistito prima è perché non può attendere.

Arnaldo Evangelisti