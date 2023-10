Sanità, più alleanza col privato

Bologna, 11 ottobre 2023 – La sanità pubblica ha tanti problemi. Mancano i medici di famiglia e quelli che restano non fanno più visite a domicilio, i dottori fuggono dal Pronto soccorso sempre intasato di pazienti, le liste di attesa per le visite si allungano. Non sarà una strategia per guidare la sanità italiana verso la privatizzazione? Il servizio sanitario nazionale è una risorsa irrinunciabile, ma credo si debba trovare il modo di collaborare con quella privata senza abdicare al servizio pubblico.

Giovanni Neri

Risponde Beppe Boni

Sanità pubblica e sanità privata, soprattutto in Emilia Romagna, collaborano già, anche se a volte da parte della prima si intravede una diffidenza immotivata verso la seconda. Le strutture private accreditate e convenzionate sono anch'esse una risorsa per il servizio pubblico che su tanti aspetti non riesce a soddisfare le esigenze degli utenti. Giocano in due campionati diversi, ma possono e devono collaborare. Il privato non è un antagonisita del pubblico, ma un prezioso alleato. Basta scorrere i dati del bilancio sociale di Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) Bologna che oggi vengono illustrati dal presidente Averardo Orta nella sede di Confindustria. Su 1735 posti letto 1326 sono accreditati per un'assistenza complessiva di 42500 pazienti. L'Aiop da tempo chiede che le istituzioni considerino sempre di più il settore privato non come un asettico fornitore di servizi, ma un alleato prezioso con il quale si possono migliorare e amplificare gli accordi che già esistono sul piano delle convenzioni. Oggi più che mai con la sanità in crisi la collaborazione fra i due mondi è necessaria. La società e le strutture pubbliche possiedono tutti gli elementi per tenere in equilibrio questo rapporto evitando speculazioni e anomalie. Per incentivare il percorso servono patti chiari e certa politica deve mettere da parte l'ideologia, quella che vede il privato come un pericoloso concorrente. Niente di più sbagliato. Questo concetto viene ribadito stamane in Confindustria: la sanità pubblica di diritto privato è fondamentale per la sostenibilità del sistema pubblico. Chi ne ha facoltà rifletta.

