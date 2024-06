Verso le urne, ecco i fac simile delle schede

Sono state pubblicate dalla Prefettura nei giorni scorsi i fac-simile delle schede elettorali per le elezioni comunali (scheda blu, foto a sinistra) e per le elezioni Europee (scheda rosso rubino, foto a destra). Si vota sabato 8, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Per le comunali è possibili il voto disgiunto: si può votare un candidato sindaco e una lista a lui non collegata. Si possono esprimere due preferenze: una per il maschio e una per la femmina. E’ eletto il candidato sindaco che ottiene il 50% dei voti degli aventi diritto +1. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta, vanno al ballottaggio dopo due settimane, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per le Europee, invece, si può scegliere un unico partito ed esprimere tre preferenze. Eleggono parlamentari europee quelle liste che raggiungono il 4% a livello nazionale.

an.mar.