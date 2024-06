Welfare, i candidati sindaci di Fano firmano documento storico per il benessere dei cittadini

Fano, 7 giugno 2024 – I candidati sindaci, Cristian Fanesi (centrosinistra), Stefano Marchegiani (I Progressisti per Fano 2050) e Luca Serfilippi (centrodestra) hanno firmano su proposta di Acli e di altre associazioni del Terzo settore “un accordo storico per investire sul welfare e sul benessere dei cittadini”. Il documento, dal titolo “Dichiarazioni di impegni per la coesione sociale e i diritti. Welfare, qualità della vita e promozione del benessere”, è stato sottoscritto nell'incontro sul welfare promosso qualche giorno fa con gli aspiranti sindaci.

“Un gesto senza precedenti – commentano i promotori dell'iniziativa – perché, superando le barriere politiche, i candidati si sono impegnati a rafforzare le politiche sociali, migliorare i servizi e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Un segnale forte di unità e collaborazione per costruire un futuro migliore per tutti i fanesi”.

“L'iniziativa – proseguono Acli e le associazioni del Terzo settore – testimonia la volontà di superare le divisioni politiche e di lavorare insieme per il bene comune. I candidati si sono impegnati a mettere in campo azioni concrete per rafforzare i legami sociali, migliorare i servizi alla persona e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo”.

E ancora: “La dichiarazione di impegni rappresenta un importante passo avanti verso una politica più partecipata e trasparente, in cui le istituzioni locali, il mondo dell’associazionismo, del Terzo settore e i cittadini sono protagonisti attivi del cambiamento”.