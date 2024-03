La corsa di Cora Fattori: "Un sindaco donna a Fano sarebbe una rivoluzione"

Fano, 25 marzo 2024 – “Per Fano avere un sindaco donna sarebbe rivoluzionario, illuminista". Così Fabiola Pacassoni ha presentato ieri mattina, nel dehors del Caffè Centrale la candidatura a sindaco di Cora Fattori per le primarie del centrosinistra del 7 aprile e la lista civica "F - una città Maiuscola" di cui l’assessore alla Cultura è leader. Una scelta semplice ma d’effetto quella della lista civica, che ha puntato sulla lettera F (come Fano ma anche come Fattori) e su un colore "bello, deciso e pieno di energia" come il fucsia. Nessun riferimento a Più Europa, il partito di cui Fattori è coordinatore regionale. "In questo momento è importante avere una lista civica – ha spiegato il candidato sindaco – dove tutti si possano sentire rappresentanti. In questa fase era giusto lasciare le persone libere di partecipare ad un progetto civico per ‘una città Maiuscola’".

La lista di Più Europa, in appoggio alla civica "F" potrebbe essere presentata successivamente, in vista dell’appuntamento elettorale dell’8-9 giugno. "Cora – ha poi proseguito Fabiola Pacassoni – è una persona seria, affidabile, attenta e soprattutto sa ascoltare, presupposto fondamentale per restituire alla città idee e progetti".

È stato ricordato l’aspetto professionale di Fattori, che è un ingegnere, ma anche il suo lato privato di moglie e madre di due figlie.

«La maternità – ha aggiunto Pacassoni – ha il valore di un master perché insegna la gestione del tempo, dei bisogni delle persone e delle risorse economiche". E proprio i bambini, che ieri per la prima volta in una presentazione elettorale hanno avuto un loro spazio dedicato, sono tra le priorità programmatiche di "F- una città Maiuscola" insieme ai diversi e ai fragili.

"L’obiettivo di una pubblica amministrazione – ha spiegato Fattori – è sempre quello di fornire servizi alle persone. Per questo nel decidere il cosa fare, chi amministra si deve chiedere per chi lo fa".

Fattori ha anche chiarito come un amministratore, accanto ai grandi progetti, possa realizzare piccoli interventi, poco costosi: "È così che siamo riusciti a far ripartire il museo civico, trasformandolo in uno spazio per le famiglie, i giovani e gli adulti. Così abbiamo realizzato, in occasione della mostra sul Perugino, il catalogo per i bambini, finanziato da Confindustria, così siamo riusciti ad aprire la sala della Cultura, in via Arco d’Augusto". Fattori ha anche ricordato come sia frutto del suo impegno, i tanti fondi collegati all’efficientamento energetico o il progetto delle comunità energetiche che, già pronto, rimarrà in eredità ai futuri amministratori. Non poteva mancare a Circonomia, il festival dell’economia circolare e della transizione ecologica, voluto dall’assessore Fattori.

"Un evento – ha ribadito – che ha avuto una rassegna stampa nazionale incredibile, che ha richiamato a Fano gruppi imprenditoriali nazionali, positivamente colpiti dalla nostra città, e che ha visto la partecipazione di tanti giovani, il cui ruolo non è stato quello di spostare sedie ma di contribuire ai contenuti della manifestazione".