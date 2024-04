Porto San Giorgio, i parcheggi restano a Ica ma diminuiscono

Porto San Giorgio (Fermo), 3 gennaio 2016 - La nuova gestione dei parcheggi a pagamento ai blocchi di partenza. «Alla società Ica, che ha vinto la gara di appalto, subentrando a se stessa, è stato aggiudicato il servizio in via definitiva e lo assumerà in questi primi giorni del 2016», fa sapere l’assessore alla viabilità, Valerio Vesprini.

L’Ica è stata la sola a rispondere alla gara, che è stata espletata per conto del Comune dalla Stazione unica appaltante della Provincia. L’Ica cura le zone blu di Porto San Giorgio dal 2009 e, scaduto il contratto nel 2014, le è stato prorogato fino al 31 dicembre scorso in attesa dello svolgimento della gara. Ora se l’è aggiudicata, proponendo come aggio per il servizio il 33,80% delle somme incassate dai parcheggi rispetto al 38% posto a base d’asta.

Finora l’aggio è stato del 35%. Il numero dei posti auto a pagamento a Porto San Giorgio è 1.098, di cui 365 nel centro urbano, 689 sul lungomare e 44 in via Veneto, nei pressi del municipio. La novità di maggior rilievo della nuova gestione è che i posteggi saranno 170 di meno rispetto a quelli finora in funzione. Saranno eliminati del tutto da piazza Gaslini e scalo ferroviario. Inoltre, da settembre a maggio non si pagheranno attorno a piazza Mentana e nell’area sita a nord dell’arena Europa.

Le tariffe resteranno le stesse (tutti i giorni domenica compresa): 80 centesimi un’ora, 40 mezz’ora, 20 un quarto, 3 euro l’intera giornata. Sul lungomare si continuerà a pagare soltanto dal primo giugno al 31 agosto.

«Le auto elettriche potranno parcheggiare gratis», annuncia l’assessore Vesprini aggiungendo che sta vagliando l’ipotesi di installare una colonnina per la ricarica delle batterie nei pressi del supermercato Oasi. Come da bando, l’affidamento del servizio all’Ica è quinquennale con la possibilità di chiederne la ripetizione per altri tre anni. Oltre all’aggio del 33,8% la società Ica ha offerto l’implementazione del servizio con 15 nuovi parcometri sul lungomare, molto sollecitati questi dai concessionari di spiaggia, e altri tre nel centro cittadino. Inoltre ha previsto lo sportello al cittadino cinque giorni la settimana, aggiungendo tre aperture pomeridiane, e proposto modalità di accertamento e controllo tecnologicamente avanzate.