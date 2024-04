Grottazzolina al top, Yuasa volley e la serie A. "Il giorno dopo la vittoria è ancora più bello"

Grottazzolina (Fermo), 27 aprile 2024 – “Il giorno dopo è ancora più bello". E’ questa la frase ricorrente sui social oggi, sia tra i tifosi che tra i dirigenti della Yuasa Battery Grottazzolina fresca, anzi freschissima, di promozione in Superlega. Grotta, poco più di 3000 abitanti, è in trionfo e pronta a sfidare i colossi del volley nazionale. Tra coloro che hanno immaginato questo sogno c’è il presidente Rossano Romiti, colui che 15 anni fa insieme a coach Massimiliano Ortenzi osò realizzare quel sogno che è la M&G Scuola Pallavolo puntando ad un bellissimo futuro.

Presidente Romiti, sono passati 15 anni dall’inizio di quel progetto M&G Scuola Pallavolo. Cosa torna in mente proprio di quegli inizi?

"Eh, ci presero per dei visionari quando dicemmo che l’obiettivo era quello di tornare in A in 10 anni. Quando subentrammo c’era da finire in qualche modo la B2 dopo una stagione molto complicata ma bisognava dare un futuro. C’era dunque una serie C ma soprattutto l’immagine del palazzetto con i soli telai ai muri e senza neanche uno sponsor. Difficile pensarlo ora, tanta acqua sotto i punti è passata e tanta programmazione. Ognuno ha messo il suo tassello e se la possono sentire assolutamente propria in tutto".

Tra l’altro con una forte vocazione giovanile che è la vostra base da sempre.

"M&G ha saputo mettere insieme la vocazione giovanile di Montegiorgio e quella di alto livello di Grotta. Mettere insieme queste due identità è l’unica strada; la penetrazione nel territorio ce l’hai solo se hai un tessuto forte dalla tua parte".

In vista di questo nuovo immenso capitolo c’è un po’ di paura?

"C’è ma c’è la voglia di misurarsi di un palcoscenico che in tanti disegnano molto molto complesso. Forse è incoscienza e forse convinzione che si può fare, ma dico che come struttura non credo che ci saranno stravolgimenti, direi che manca solo qualche professionalità specifica in alcuni ambiti. Questo potrebbe essere richiesto ma credo non oltre".

La prima cosa che ha pensato all’ace finale di Fedrizzi?

"E’ tutto vero. La tensione c’è stata, soprattutto in semifinale perché uscendo li ci saremmo fermati troppo presto, meritavamo di giocarci la finale per il cammino fatto".

Ma all’orizzonte ci sono, Coppa Italia e Supercoppa.

"Non finisce mai questa stagione. La Coppa Italia a fine stagione è un esperimento importante che la valorizza, curioso di vedere come ci arriviamo, la final four era un obiettivo e resta un obiettivo. La Supercoppa la giocheremo in casa il 19 maggio, un’altra bella esperienza".