La Fermana nella tana del Rimini. Protti: "Servono concentrazione e grinta"

Ieri la rifinitura al Pelloni, oggi la partenza verso Rimini. Tutto è pronto in casa Fermana per provare a iniziare un nuovo ciclo, La sconfitta contro l’Arezzo ha fatto vedere che la squadra di Protti sa reagire, e l’ha dimostrato per la prima vera volta in questa stagione. È stata messa una pietra su tutto quello che è successo nel post-partita con il caso Misuraca per ripartire da subito. Tant’è che il vicecapitano ha chiesto scusa a tutti e ha preferito prendersi una multa piuttosto che la sospensione pur di stare con la squadra. "Il Professore" dovrebbe tornare titolare dopo il problema che lo aveva costretto a uscire prima nella partita contro il Sestri Levante. Con due reti, il momento è il secondo miglior realizzatore della Fermana. Davanti a lui Montini, a quota tre dopo quello segnato di testa contro l’Arezzo. Anche l’attaccante dovrebbe partire dal primo minuto, in attacco insieme a Tilli sulla destra e Semprini sulla sinistra. In porta confermato Furlanetto con Calderoni a sinistra e la coppia centrale formata da Spedalieri e Gasbarro. Sulla destra non ce la fa a rientrare dall’inizio l’ex della partita Laverone. Il terzino però ha svolto normalmente la rifinitura e sarà a disposizione di mister Protti. Al suo posto giocherà Eleuteri. Con Misuraca che torna titolare, va a riformarsi il centrocampo solito con Scorza e Giandonato. Al termine della rifinitura, ha parlato Stefano Protti: "Ogni settimana cerchiamo di prendere il buono di quello che facciamo in partita. Non sono tantissime cose, ma contro l’Arezzo qualcosa abbiamo fatto. La squadra ha avuto una reazione diversa rispetto alle altre volte a livello caratteriale. Speriamo di portarcela in campo anche a Rimini cercando di evitare degli errori madornali che abbiamo fatto soprattutto sui gol degli avversari". Ancora qualcuno in infermeria: "Quando non hai i giocatori a disposizione per tutta la settimana mi complica un po’ il percorso. Qualcuno dovrà stringere i denti, qualcun altro lo valuteremo. Sempre che 11 che scenderanno in campo e altri trequattro che entreranno per battagliare li troviamo. L’importante è che ci sia la stessa concentrazione e la stessa grinta che abbiamo avuto per parecchi minuti nell’ultima partita". Il mister conclude parlando degli avversari: "Il Rimini è in salute. Hanno affrontato un periodo iniziale non facilissimo. Hanno cambiato parecchio e stanno ritrovando la quadra della loro situazione. C’è parecchio entusiasmo, ma noi non possiamo guardare le altre squadre perché al momento chiunque è più attrezzato e più positivo di noi. Ma da una dobbiamo pur iniziare a fare punti".

Filippo Rocchi