La Lube ormai nell’elite della Superlega

Per la Lube quella che inizierà giovedì sarà la settima semifinale consecutiva. I tri-campioni d’Italia sono alla partecipazione numero 26 ai playoff (su 28 stagioni nel massimo campionato) e come ben ricordano i tifosi in 7 di queste occasioni è poi arrivato il tricolore. Solo nella stagione 200607 i biancorossi mancarono l’appuntamento con la post season, mentre nel 201920 il torneo fu sospeso e annullato per l’emergenza covid con Civitanova in testa alla classifica. In assoluto quella ai nastri di partenza sarà la 19° semifinale nella storia del club, un numero enorme che attesta l’incredibile longevità ad altissimi livelli. I primi assaggi in semifinale arrivarono nella seconda e terza stagione nella massima serie, con annessi stop contro Modena e Cuneo. I biancorossi più volte ad inizio millennio finirono la loro corsa playoff al penultimo atto, ma quando valicarono lo scoglio, nel 2006 in una serie infuocata contro Cuneo, fu subito Scudetto contro Treviso. Nel 2009 la Lube torna in semifinale (la prima di sei consecutive) e le eliminazioni contro Piacenza, Trento e Cuneo sono seguite dalla semifinale vinta in rimonta nella serie ancora con Cuneo che vale il secondo Scudetto, nel V-Day contro Trento (2012). Il campionato 2015, con l’eliminazione nei quarti ad opera di Latina, è l’ultimo senza qualificazione alle semifinali. Nelle scorse tre stagioni di playoff, quindi escludendo il 2020 come spiegato prima, è sempre stata Trento l’avversaria a questo punto della post season. Civitanova l’ha battuta in quattro incontri sia nel 2019 (in casa) che nel 2021 (in trasferta), mentre l’anno passato c’è stata la memorabile rimonta nel duello, da 0-2 a 3-2 proprio come appena avvenuto contro Verona. Curiosità, l’ultima squadra a vincere 4 scudetti di fila fu la Panini Modena tra il 1985 ed il 1989.

Ecco le voci dei protagonisti Dopo la super rimonta contro Verona. Zaytsev: "Bellissima serata, abbiamo portato a termine una rimonta a cui probabilmente due settimane fa credevano in pochi. Sono contento per come abbiamo reagito, per come siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per invertire la rotta. Penso che questa serie l’abbiamo vinta mentalmente, prima ancora che con la tecnica. Il mio contributo in ricezione? Un modulo nuovo, che richiede tanta fatica, ma finora ha portato bene". Capitan De Cecco: "Quando eravamo sotto 0-2 nella serie abbiamo capito che serviva molto di più per riuscire a battere Verona. Siamo sicuramente riusciti a trarre degli insegnamenti importanti dalle sconfitte e, nel contempo, è anche cresciuta la consapevolezza nei nostri mezzi, così come la serenità necessaria per affrontare questo tipo di partite. Ringrazio il pubblico per il supporto che ci ha dato oggi, e mi auguro di poter ri-giocare con ancora questa fantastica cornice".

Andrea Scoppa