Volley A2. La Yuasa Battery va a Cantù: trasferta da prendere con le molle

Torna in campo stasera la Yuasa Battery leader della A2 e lo fa in casa della Pool Libertas Cantù per l’ottava giornata di campionato. Trasferta da prendere con le molle in quel di Casnate con Bernate, dove al PalaFrancescucci troverà ad attenderla una formazione costruita per ben altri obiettivi rispetto alla posizione di classifica attualmente occupata. Il roster dei lombardi parla chiarissimo. A disposizione del giovane coach Denora ci sono l’opposto mancino Gamba, i centri Monguzzi e Aguenier, la banda Ottaviani ed il libero Butti, tutti confermati dello scorso anno. A questi i sono aggiunti l’esperto palleggiatore Pedron (da Cuneo), lo schiacciatore torinese classe 2005 (da Monza) Magliano ed il pariruolo albanese Bakiri, con una lunga esperienza internazionale nonostante le sole 23 primavere. "Cantù è una squadra che ha cambiato elementi importanti – conferma l’assistant coach Mattia Minnoni – il palleggiatore ed uno degli schiacciatori sono giocatori nuovi e sicuramente ancora avranno qualche problemino di amalgama, ci sta ad inizio campionato. Il loro campo da gioco l’anno scorso era un fortino inespugnabile. Hanno inserito in roster un giocatore molto giovane come Magliano che ho avuto modo di visionare anche quest’estate a Civitanova Marche in Junior League. E’ una squadra che in casa gioca bene, è un campo difficile, ha giocatori importanti con una diagonale di tutto rispetto, ci attende una partita molto difficile. L’ultimo turno hanno vinto fuori casa e vorranno tornare a vincere in casa, noi di contro nella stagione scorsa su abbiamo perso male, e ci teniamo molto a riscattarci". Panchina giovane ma di ottime potenzialità quella canturina mentre i precedenti non sorridoni ai marchigiani: sei incroci finore, una sola vittoria per Grotta lo scorso aprile. E quindi sarà tanta la voglia di invertire la tendenza per Bruening e compagni. Diretta gratuita sul canale tematico Vbtv di Volleyball World.