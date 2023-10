Bene la difesa,. Siligardi dove sei?

Se a brillare è stata la stella di Rao, nella Spal si è rivista Alfonso tra i pali, per avvicendare almeno momentaneamente un Del Favero in difficoltà anche psicologica, forse. La sua prova è stata felice. La paratona su Russo è stata tutt’altro che banale, e in ogni altro intervento è apparso sicuro evitando in presa un paio di corner e riscattando il gol incassato a Cesena. Pur con diversi errori in fase di impostazione, soprattutto di Valentini, la difesa centrale col rispolverato Arena ha retto l’urto. Molta più fatica sulle fasce: Iglio ha sbagliato molto e patito Tumbarello, e Celia pur non giocando male su Guadagni ha dovuto faticare, saltando a vuoto sull’occasione che l’ala ha messo fuori di un palmo. Molto complessa la prova degli avanti. Ad Antenucci sono arrivati solo due palloni che il capitano non ha giocato bene. Anche Maistro nel compito di mediano offensivo non ha convinto. Ma quel che più colpisce è la strana eclissi di Siligardi, uno dalla tecnica che non si discute ma che ultimamente sbaglia controlli, si allunga palla e la perde in un modo che da lui non ti aspetti. La Spal deve recuperarlo, assolutamente: con Dalmonte e Rao in crescita a sinistra, c’è bisogno anche del suo apporto sulla destra.

m.m.