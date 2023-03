Festa Uisp con Giocagin In cinquecento al palasport

Domenica scorsa si è tenuta, dopo la pausa imposta dalla pandemia, l’edizione di Giocagin Uisp. Un’edizione ad effetto e ricca di emozioni, che ha unito tutti gli appassionati di ginnastica, danza, arti marziali, pattinaggio. Per Uisp Ferrara ha organizzato l’evento Maddalena Mariotti, con tutto il supporto dello staff Uisp e un gran entusiasmo da parte di tutti gli insegnanti.

Quasi 500 atleti di tutte le età delle società di Ferrara e tutta la provincia sono scesi in pedana con coreografie piene di energia: dal pattinaggio artistico alla danza classica, moderna, jazz, contemporanea, dal ju-jitsu all’hip hop. La manifestazione è stata aperta da un piccolo sipario dei Pagliacci Senza Gloria Odv, un’associazione di volontariato specializzata in clownterapia che opera nel territorio ferrarese con l’obiettivo di portare allegria, spensieratezza e colore. Per il Giocagin erano presenti con un banchetto i volontari dell’associazione “Gli amici di Aurora” di Malalbergo, che è il Punto AGEOP più ̀vicino a Ferrara, nel quale si potevano trovare le deliziose uova pasquali Majani. Ageop Ricerca, Associazione Genitori Ematologia Oncologi Pediatrica - sostiene la Ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile e si dedica alla cura dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie attraverso progetti di accoglienza, assistenza, picologia in ambito Oncoematologico Pediatrico, Riabilitazione Psicosociale e Sensibilizzazione. Ultimi ma non ultimi vanno i ringraziamenti al Comune di Ferrara per il patrocinio e l’utilizzo del palasport, alla Pubblica Assistenza Estense per il supporto medico e a tutto lo staff di Uisp.