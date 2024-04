Hockey su prato. Bondeno, una prova di carattere

Una grande prova di carattere, una vittoria meritata ed ottimo esordio del neo acquisto Premezzi. Questo il riassunto del sabato di serie A1 dell’HC Bondeno. Per l’incontro valevole per la quinta giornata del campionato nazionale di Serie A1, che vede affrontare i marchigiani dell’HC Potenza Picena, mister Pritoni deve fare i conti con gli infortuni di Succi e Hussain, entrambi a mezzo servizio, ma può contare sul recupero di Bosso, sull’arrivo, appena poche ore prima, di Francisco Premezzi, ex della partita e sulla disponibilità di Bedani, alla prima uscita stagionale. Il primo quarto di gioco è privo di particolari emozioni. Il Bondeno comanda il gioco e crea qualche occasione, la palla più importante ce l’ha Muzzioli, che spara fuori di un soffio.

Il secondo quarto è un monologo matildeo, con Costanzelli che crea scompiglio in area Picena, ma conclude fuori l’occasione più importante. Il Potenza Picena ha un’occasione su corner corto, neutralizzato da Andrea Bergamini, velocissimo nell’uscita a difendere. Dopo la pausa lunga, al secondo corner corto, gli avversari passano in vantaggio. Sale dunque in cattedra Bosso, che fa sentire il suo peso a centrocampo, servendo

diverse ottime palle ai suoi. Sul secondo corner corto consecutivo, lo stesso Bosso si procura, e trasforma, il rigore del pareggio.

Nell’ultimo quarto di gara, dopo alcuni pericolosi corner corto tirati dai piceni, è Succi a dare una svolta alla partita, appena entrato, servendo l’assist a Merighi, che non si fa pregare e segna il gol del vantaggio. Ancora il Potenza Picena cerca il pareggio su corto, con Capitan Tartari a salvare da campione sulla linea di porta. Nei minuti finali Premezzi marca il suo esordio con il gol del 3-1. Vittoria e punti importanti, quelli conquistati al Giatti sabato scorso, che mantengono l’HC Bondeno in corsa per la promozione.

Ottima prestazione di Bosso, recuperato dopo l’infortunio del mese scorso. Decisivo Succi, schierato con parsimonia per l’infortunio che ancora lo tiene frenato. A fine partita tanti abbracci per salutare Matias Valencia, alla sua ultima gara con l’HC Bondeno.