Hurly Burly rimonta e ferma la New Team

Nell’ultimo turno della Serie A Girone A era in programma quella che da molti è considerata la probabile finale dei Play Off Scudetto, tra le prime due classificate, Basilico e Bar Nives. Escalation continua di emozioni, con il Basilico che dopo l’iniziale 2-0 va sotto 2-3, 3-5, 4-6, 6-7, 7-9 prima di agguantare il Bar Nives per il 9-9 conclusivo. Per il Basilico tripletta di Sisti, autore anche de gol del pari e doppiette di Spettoli, Fornaio e Mantovani, per il Bar Nives a segno Sosnovschi, Kupsi e Alushi. Al 3° posto sale provvisoriamente il Real di Mezzo grazie al 7-2 al Bar Mattino Ostellato, tripletta di Bartoletti e timbri di Callegari, Letizia, D’Onofrio e Nicastro. L’AM Circolo Encap conferma la 7° posizione in virtù del successo, 5-1, sul Francolino, doppiette nell’ordine di Rachita e Artioli e rete di capitan Russo, gol della bandiera allo scadere di Magnanini per il Francolino.

In Serie B Girone A la New Team affrontava l’Hurly Burly, un successo con almeno 2 reti di scarto, sarebbe valso a Carravieri e compagnia il 1° posto assoluto davanti appunto ad Hurly Burly e Giustospirito. E ci è mancato davvero poco, visto che dopo l’1-0 di Cherroud e l’immediato pareggio di Spettoli, la New Team aveva allungato prima dell’intervallo sul 4-1 con Schwoch e la doppietta di Baroni. Nella ripresa, però, lo spirito dei ragazzi dell’Hurly Burly, capitanati da Sammartano, ha finito con il prevalere, con le reti in sequenza di Spettoli, Mantovani e ancora Spettoli, è maturato il 4-4 che ha relegato al 3° posto la New Team. Termina a reti inviolate la prima frazione tra Giustospirito e Termogas. La ripresa si apre con il destro di Ferrari per l’1-0 Termogas e il raddoppio del portiere Conti che coglie fuori dai pali Cavallari. Da qui il Giustospirito esegue e bene il portiere di movimento, su indicazioni precise della chioccia Contestabile, il più esperto in mezzo a tanti giovani. Da una sua punizione, ribattuta, nasce il tap-in di Oladund per la rete dell’1-2. Il Giustospirito ci prova fino alla fine, ma il risultato non cambierà più, da segnalare 2 salvataggi sulla riga, uno per parte, di Alberghini del Giustospirito e di Ziosi per la Termogas. Questo successo, vale alla Termogas il sorpasso al 4° posto ai danni degli Scugnizzi di Bolzano, sconfitti dall’Asso di Cuori, 10-6, 6-3 all’intervallo: poker di Sgargetta, tripletta di Iavarone, a segno anche Gruppioni, il rientrante Rusu e Tonioli; doppiette di Solarino e Placentino e reti di Brancati e Pecoraro per gli Scugnizzi. Chiude con un successo, che mancava dal 20 febbraio, l’Autofficina Lodi, 3-0, 3-3 all’intervallo, poi 6-3 e 8-4 finale contro Aqua e Salute, a segno nell’ordine: Passarotto, Lodi, doppietta di Holzl e poker di Bentivoglio nella ripresa; per Aqua e Salute doppio Mari e Farinella nel primo tempo, Tassi nella ripresa.