Promozione. Consandolo vince, ma quanta fatica con il fanalino di coda

consandolo

2

fossolo

1

CONSANDOLO: Kalogeropoulos, Ambrosecchia, Bianconi, Brandolini, Mazzoni, Trentini, Rimondi, Morona (55’ Vallesani), Colino (80’ Baglietti), Badjie (87’ Dell’Isola), Giberti (68’ Dell’Isola). A disp. Guerra, Fabbri, Liri, Laquale, Merighi. All. Dirani.

FOSSOLO: Cordoni, Fiegna, Pierdomenico, Bevilacqua (88’ Merighi), Martini, Fiammati, Atzeni, Lieti (70’ Brunori), Neri, Galeotti, Pierucci (85’ Scarallo). A disp. Siracusa, Piazza, Copello, Gjytzelli, Locatelli. All. Santaniello.

Arbitro: Ferrari di Modena. Marcatori: 13’ Morona, 43’ Galeotti, 90’ (rig.) Brandolini. Note: espulso al 90’ Martini. Ammoniti Bianconi e Galeotti.

Seconda vittoria consecutiva per il Consandolo, ma quanta fatica. Per aver ragione del fanalino di coda del girone gli argentani hanno dovuto attendere il 90’, con capitan Brandolini. Padroni di casa in avvio con una novità tra i pali: Lesi si è infortunato in modo serio, ne avrà per oltre due mesi, dall’inizio c’è stato il debutto di Kalogeropoulos. Al primo affondo rossoblù in vantaggio: cross di Rimondi per l’accorrente Morona, che insacca al volo. Alla mezz’ora azione personale di Badjie, finalizzata con un bel tiro che centra la traversa. Il Consandolo ha un calo ne approfitta il Fossolo: Galeotti ruba palla e in contropiede pareggia con un tiro all’incrocio dei pali. Nel secondo tempo il Consandolo preme sull’acceleratore e va vicino al vantaggio con Giberti, che non trova la porta da sotto misura. Al 90’ il Consandolo trova il gol partita: Rimondi dalla fascia pennella in area, sul primo palo Baglietti è affossato: rigore ed espulsione per proteste di Martini. Segna Brandolini.

f.v.